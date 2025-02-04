Аномально теплая зима сократила продажи зимней одежды более чем на 20%

Уточняется, что в результате торговые точки недополучили не менее 520 миллиона рублей на фоне сокращения объемов продаж. За первый месяц 2025 года было продано 246 тысяч пуховиков, что на четверть меньше, чем годом ранее.

Перед Новым годом жители страны приобрели 415 тысяч пуховиков. Общая сумма продаж превысила 3,3 миллиарда рублей, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что теплая зима также привела к тому, что коллекции зимней обуви на данный момент распроданы только на 20%, напоминает «Радиоточка НСН».



