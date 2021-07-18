Аномальная жара не покидает Москву

По словам синоптиков, в ближайшие дни температура будет подниматься до 30-32 градусов. Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 воскресенья. Есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

19 июля прохождение холодного атмосферного фронта через Московский регион будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром.

В сообщении синоптиков отмечается, что к середине недели температура понизится до 20-25 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности действует с 7 июля.

