Аномальная жара не покидает Москву

В Москве в очередной раз продлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

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По словам синоптиков, в ближайшие дни температура будет подниматься до 30-32 градусов. Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 воскресенья. Есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

19 июля прохождение холодного атмосферного фронта через Московский регион будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром.

В сообщении синоптиков отмечается, что к середине недели температура понизится до 20-25 градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности действует с 7 июля.

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ФОТО: Жара в Москве
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