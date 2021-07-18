Аномальная жара не покидает Москву
В Москве в очередной раз продлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
По словам синоптиков, в ближайшие дни температура будет подниматься до 30-32 градусов. Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 воскресенья. Есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.
19 июля прохождение холодного атмосферного фронта через Московский регион будет сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром.
В сообщении синоптиков отмечается, что к середине недели температура понизится до 20-25 градусов.
«Оранжевый» уровень погодной опасности действует с 7 июля.
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