В США составили рейтинг самых вакцинирующихся от СOVID-19 знаков зодиака

Между тем, Минздрав России подтвердил возможность одновременного введения вакцины от коронавируса «Спутник V» и вакцины от гриппа. Об этом сообщает помощник министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Единственным условием является использование разных частей тела для инъекций. Одну вакцину можно ввести только в одну руку или плечо.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможности включения прививки от коронавируса в национальный календарь.

