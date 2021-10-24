В США составили рейтинг самых вакцинирующихся от СOVID-19 знаков зодиака
В США составили рейтинг знаков зодиака, которые активнее других делают прививку от коронавируса. Для этого, специалисты департамента здравоохранения штата Юта собрали данные о датах рождения тех, кто уже вакцинировался. Выяснилось, что на первом месте оказались Львы – их 70%. В первую тройку также вошли Водолеи и Овны. За ними следуют Стрельцы, Раки и Близнецы. В числе аутсайдеров оказались Козероги, Девы и Скорпионы.
Между тем, Минздрав России подтвердил возможность одновременного введения вакцины от коронавируса «Спутник V» и вакцины от гриппа. Об этом сообщает помощник министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Единственным условием является использование разных частей тела для инъекций. Одну вакцину можно ввести только в одну руку или плечо.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможности включения прививки от коронавируса в национальный календарь.
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