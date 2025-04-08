Анфиса Чехова предложила провести конкурс на новое название брака
Телеведущая Анфиса Чехова предложила провести конкурс на новое название для брака. Об этом она заявила на пресс-подходе партии «Новые люди» в Госдуме.
По мнению Чеховой, такое название союза звучит странно.
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Когда люди вступают в брак, само уже это название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным», - отметила телезвезда.
Ведущая объявила о конкурсе на новое название брака, предложить свой вариант сможет любой желающий.
Ранее Анфиса Чехова вступила в партию «Новые люди». Ведущая вместе с певицей Miravi (Владой Шпигарь) займется проектами по самореализации женщин и улучшению демографии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru