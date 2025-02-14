В России могут начать платить за долгий брак
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона, согласно которому предлагается материально поощрять супружеские пары, сообщает RT.
Речь идет о тех, кто состоит в браке не менее 30 лет. Как заявил парламентарий Ярослав Нилов, крепкие семейные союзы можно и нужно поддерживать на уровне государства. В документе предлагается утвердить выплаты к официальным юбилеям свадеб: 30 тыс. рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 тыс. рублей — при 40 годах, 60 тыс. рублей — для 60 лет, а если пара отметит 70-летнюю годовщину — 70 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме предложили дать скидку на оплату ЖКУ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru