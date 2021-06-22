Андрей Воробьёв в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День памяти и скорби вместе с выпускниками подмосковных школ и кадетами возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, отметив, что после церемонии её участники память павших воинов минутой молчания.

«Именно в Подмосковье не раз решалась судьба всей страны и исход Великой Отечественной войны. Здесь был последний рубеж на пути к столице, и в декабре 1941 года оборона перешла в наступление. Память о сражениях хранит почти каждый округ. В Московской области четыре города воинской славы – Дмитров, Волоколамск, Наро-Фоминск и Можайск. Ещё 28 городов и деревень получили статус Населённого пункта воинской доблести», – цитирует сообщение «Радио 1».