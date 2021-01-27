Путин возложил цветы в Александровском саду в честь снятия блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.
Как сообщает ТАСС, глава государства также посетил Музей Победы на Поклонной горе. Путин осмотрел экспозиции и открыл онлайн-проект «Подвиг народа: непокорённый Ленинград».
27 января отмечается 77-я годовщина полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Осада города, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продлилась 872 дня, пишет NEWS.ru. По разным данным, за время блокады погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек.
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