Путин возложил цветы в Александровском саду в честь снятия блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Как сообщает ТАСС, глава государства также посетил Музей Победы на Поклонной горе. Путин осмотрел экспозиции и открыл онлайн-проект «Подвиг народа: непокорённый Ленинград».

27 января отмечается 77-я годовщина полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Осада города, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продлилась 872 дня, пишет NEWS.ru. По разным данным, за время блокады погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек.

