Андрей Шмаров покинул пост главного редактора «Ведомостей»
Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
Уточнять причины своего ухода, а также место будущей работы он не стал.
Ирина Казьмина назначена исполняющим обязанности главного редактора с 20 мая, ранее она занимала пост генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».
Напомним, что назначение Шмарова на пост в 2020 году вызвало скандал в издании, часть сотрудников издания уволилась.
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