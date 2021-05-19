Андрей Шмаров покинул пост главного редактора «Ведомостей»

Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Уточнять причины своего ухода, а также место будущей работы он не стал.

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Ирина Казьмина назначена исполняющим обязанности главного редактора с 20 мая, ранее она занимала пост генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Напомним, что назначение Шмарова на пост в 2020 году вызвало скандал в издании, часть сотрудников издания уволилась.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Ведомости
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