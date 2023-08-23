Андрей Пучков назначен гендиректором Объединенной судостроительной корпорации

Новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации назначен Андрей Пучков. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Путин поддержал идею кабмина передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

Он выразил уверенность в том, что богатый управленческий опыт Пучкова, поможет скорой стабилизации финансового состояния компании.

«Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще», - добавил Мантуров.

Ранее первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул должность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: АО ОСК
ТЕГИ:ВТБНазначениеМинпромторгДенис Мантуров

Горячие новости

Все новости

партнеры