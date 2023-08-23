Андрей Пучков назначен гендиректором Объединенной судостроительной корпорации
23 августа 202314:11
Новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации назначен Андрей Пучков. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он выразил уверенность в том, что богатый управленческий опыт Пучкова, поможет скорой стабилизации финансового состояния компании.
«Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще», - добавил Мантуров.
Ранее первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул должность, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru