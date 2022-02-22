Андрей Малахов стал ведущим нового ток-шоу с колл-центром в прямом эфире
Андрей Малахов с 28 февраля запускает на телеканале «Россия 1» новое ток-шоу «Малахов», сообщает пресс-служба канала.
В сообщении говорится, что фамилия «Малахов» давно стала настоящим телевизионным брендом, а ведущему свои сокровенные тайны доверяют не только простые телезрители, но и знаменитости.
Главным отличем нового ток-шоу станет колл-центр, который будет развёрнут прямо на съёмочной площадке и будет принимать телефонные звонки в прямом эфире.
«В своём новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека», — добавили в пресс-службе.
Ранее Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего в новом формате, сообщает RT.
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