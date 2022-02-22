Андрей Малахов стал ведущим нового ток-шоу с колл-центром в прямом эфире

В сообщении говорится, что фамилия «Малахов» давно стала настоящим телевизионным брендом, а ведущему свои сокровенные тайны доверяют не только простые телезрители, но и знаменитости.

Главным отличем нового ток-шоу станет колл-центр, который будет развёрнут прямо на съёмочной площадке и будет принимать телефонные звонки в прямом эфире.

«В своём новом шоу Андрей Малахов, как и раньше, будет держать руку на пульсе жизни страны. Каждый вечер — на телеэкране откровенные истории героев, которые способны взволновать любого человека», — добавили в пресс-службе.

Ранее Первый канал объявил о перезапуске шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего в новом формате, сообщает RT.

