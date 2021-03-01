Олег Басилашвили рассказал об отношении к шоу Малахова и «Дому-2»

Народный артист СССР актер Олег Басилашвили поддержал своего коллегу, народного артиста РФ Дмитрия Певцова, призвавшего избавить современное телевидение от передач Андрея Малахова и программ наподобие «Дома-2».

«К шоу Малахова у меня отношение брезгливое. Но я не знаю, можно ли бороться с этими шоу посредством цензуры. Я думаю, что что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения», — рассказал артист в интервью «Радио 1».

Басилашвили считает, что нужно делать ставку на сознательность россиян и ответственность работников культуры. Как отметил артист, он разделяет мнение Певцова о «подобного рода произведениях», однако, на его взгляд, цензура в их отношении была бы неоправданна.

«Мне кажется, что само по себе настроение общества должно исключить из употребления подобного рода передачи, спектакли, кинофильмы и так далее. Это дело осознанности общества, и гигантская ответственность лежит на работниках культуры всех сфер», – добавил Басилашвили.

Ранее Дмитрий Певцов в беседе с изданием «Слово и дело» прокомментировал намерение возродить закрытое шоу «Дом-2», раскритиковав реалити и «потные малаховские передачи».

