Олег Басилашвили рассказал об отношении к шоу Малахова и «Дому-2»
Народный артист СССР актер Олег Басилашвили поддержал своего коллегу, народного артиста РФ Дмитрия Певцова, призвавшего избавить современное телевидение от передач Андрея Малахова и программ наподобие «Дома-2».
«К шоу Малахова у меня отношение брезгливое. Но я не знаю, можно ли бороться с этими шоу посредством цензуры. Я думаю, что что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения», — рассказал артист в интервью «Радио 1».
Басилашвили считает, что нужно делать ставку на сознательность россиян и ответственность работников культуры. Как отметил артист, он разделяет мнение Певцова о «подобного рода произведениях», однако, на его взгляд, цензура в их отношении была бы неоправданна.
«Мне кажется, что само по себе настроение общества должно исключить из употребления подобного рода передачи, спектакли, кинофильмы и так далее. Это дело осознанности общества, и гигантская ответственность лежит на работниках культуры всех сфер», – добавил Басилашвили.
Ранее Дмитрий Певцов в беседе с изданием «Слово и дело» прокомментировал намерение возродить закрытое шоу «Дом-2», раскритиковав реалити и «потные малаховские передачи».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Аваков: Украина не должна поставлять воду в Крым до возвращения его в состав страны
- В США рассказали об общих темах с Россией в Совбезе ООН
- В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за сорвавшейся вывески
- ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за 7 недель
- Замглавы Минэнерго РФ Инюцын покинул должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru