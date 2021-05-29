Андрей Бочкарёв: Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации стройотрасли в России

Цифровые услуги стали одной из наиболее значимых мер поддержки строительной отрасли в период пандемии, считает заммэра столицы.

«Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, и перевод в прошлом году сотрудников органов власти и большинства компаний на удаленную работу, предоставление госуслуг не было приостановлено ни на один день. Кроме того, электронный формат услуг значительно сократил количество личных контактов, став дополнительной профилактической мерой против распространения коронавирусной инфекции», – констатировал Бочкарев.

По оценке экспертов Всемирного банка, цифровые технологии дали новые возможности обществу и экономики в период действия режима самоизоляции. Благодаря цифровому формату взаимодействия и работы правительство получило в свое распоряжение эффективные инструменты, позволившие оказывать содействие социально уязвимым категориям населения.

«Разработка комплексной национальной стратегии в области данных, которая создаст условия для оперативного внедрения инноваций и при этом обеспечит необходимые механизмы экономической и социальной защиты, может еще больше повысить роль цифровых технологий в экономике», – сказано в докладе об экономике России.

