Андрей Бочкарёв: Строительство пассажирской платформы началось на станции «Рижская» Большого кольца метро
На станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро началось строительство пассажирской платформы, сообщил заместитель мэра Москвы в аравительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, горнопроходческие работы на станции завершены полностью, а монолитные выполнены уже на 85%.
«Продолжается устройство четырех эскалаторов и инженерных систем. Стоит отметить, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 метров», - добавил он.
В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил что, в вестибюле станции продолжаются архитектурно-отделочные работы.
Он рассказал, что начата облицовка стен пассажирской зоны светло-серым гранитом, отделка в технических помещениях уже близка к завершению.
Также Кравцов напомнил, что станция «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами второго маршрута Московских центральных диаметров.
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