Андрей Бочкарёв: Строительство пассажирской платформы началось на станции «Рижская» Большого кольца метро

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии московского метро началось строительство пассажирской платформы, сообщил заместитель мэра Москвы в аравительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, горнопроходческие работы на станции завершены полностью, а монолитные выполнены уже на 85%.

«Продолжается устройство четырех эскалаторов и инженерных систем. Стоит отметить, что «Рижская» строится закрытым способом на глубине более 60 метров», - добавил он.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил что, в вестибюле станции продолжаются архитектурно-отделочные работы.

Он рассказал, что начата облицовка стен пассажирской зоны светло-серым гранитом, отделка в технических помещениях уже близка к завершению.

Также Кравцов напомнил, что станция «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, Рижским вокзалом и платформами второго маршрута Московских центральных диаметров.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоМосковское Метро
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