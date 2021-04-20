Андрей Бочкарёв: Пять спортивных объектов построили в Москве с начала этого года
В Москве с начала 2021 года было построено и введено в эксплуатацию пять объектов спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«С начала этого года в Москве введено в эксплуатацию пять спортивных объектов, включая, например, сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках, ФОК с бассейном в Зеленограде, ФОК с диагностическим центром на Халтуринской улице в районе Преображенское», - рассказал Бочкарёв.
Как отметил заместитель мэра, до конца года планируется завершить строительство еще порядка 20 спортивных объектов.
«Среди них многофункциональный спортивный комплекс в Мневниковской пойме, три ледовых дворца, три футбольных поля, специализированный ФОК для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, ВМХ-велодром и другие объекты», - добавил Бочкарёв.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на ул. Губкина. По его словам, это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние 10 лет.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Новой Москве появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса
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