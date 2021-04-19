Собянин рассказал о ходе реализации Программы реновации в Даниловском районе
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение в рамках программы реновации.
«Подобрали семь площадок, построен один дом: монолит, с подземными гаражами, с контрольно-измерительной аппаратурой», — отметил градоначальник.
По словам Собянина, в целом дом получился качественным, и у жителей почти нет замечаний к зданию и отказов по переселению в обновленное жилье.
Мэр добавил, что еще шесть стартовых площадок будут вводиться в эксплуатацию в 2022-2023 годах.
«Так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется», — подчеркнул Собянин.
Кроме того, градоначальник отметил, что ряд домов, из которых жильцы будут переселяться в новостройки, после расселения не подлежат сносу и будут реконструированы.
«Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить», — объяснил мэр.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в новостройку переедут 52 семьи — 165 жителей корпусов 9 и 19 дома номер 2/1 по улице Малая Тульская.
В новом 10-этажном доме с подземным паркингом имеется 70 квартир: 32 однокомнатные, 20 двухкомнатных, 16 трехкомнатных, 2 четырехкомнатные. Кроме того, две квартиры предназначены для маломобильных граждан и оборудованы с учетом их нужд.
Для отделки фасада использованы оранжевые, темно-коричневые и белые навесные панели из керамогранита. Лоджии и балконы застеклены, для каждой квартиры предусмотрена металлическая корзина для кондиционера.
Как и другие возводимые по программе реновации дома, здание оснащено «умными» общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества. Данные приборов могут автоматически передаваться в городские информационные системы. Кроме того, в новостройке установлены современные автоматические системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
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