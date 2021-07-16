Часть «красной» ветки метро на юго-западе Москвы закроется 17 июля
Москвичей предупреждают, что с 17 июля по 8 августа будет закрыта часть Сокольнической линии метро между станциями «Спортивная» и «Тропарево».
В числе закрытых станций «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».
Временные ограничения связаны со строительством на «Проспекте Вернадского» перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии, сообщили в Дептрансе Москвы.
Для пассажиров запустят специальные бесплатные автобусы «КМ», а также короткие маршруты до соседних линий метро.
Кроме того, с 16 июля по 9 августа будет ограничено движение автомобилей в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино, говорится в сообщении на сайте Московского метрополитена.
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