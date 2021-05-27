Андрей Бочкарёв назвал число переданных под заселение домов по реновации в Москве

90-й по счету дом передан под заселение в столице в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В столице в рaмкaх прогрaммы реновaции под зaселение передaнa 90-я по счету новостройкa, всего же нa сегодняшний день построено и введено в эксплуaтaцию 114 домов мощностью 1,3 млн кв. метров», - отметил он.