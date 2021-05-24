Бочкарёв: Более 30 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры

Новые квартиры по реновации получили уже 30,2 тысячи участников программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, всего с момента старта программы было начато переселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов.

Как отметил заместитель мэра, к настоящему моменту построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 миллиона квадратных метров, из них под заселение уже передано 89 домов.

«Сегодня продолжается строительство 174 домов мощностью 2,8 миллионов квадратных метров, еще 92 новостройки мощностью 1,8 миллиона квадратных метров находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов», - добавил Бочкарёв.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.

