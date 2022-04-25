Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1

На стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе приступили к благоустройству территории, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории», - рассказал он.

По словам Бочкарева, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса на данный момент превышает 60%.

«Площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению», - уточнил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что готовность скоропомощного стационарного комплекса на территории больницы им. Боткина в Москве составляет 57%.



