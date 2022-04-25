Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1
На стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе приступили к благоустройству территории, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На сегодняшний день полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории», - рассказал он.
По словам Бочкарева, общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса на данный момент превышает 60%.
«Площадь нового корпуса составляет 96,5 тысячи квадратных метров, комплекс будет рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению», - уточнил он.
Ранее Бочкарев рассказал, что готовность скоропомощного стационарного комплекса на территории больницы им. Боткина в Москве составляет 57%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- Пушилин: На «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников
- Российские банки могут начать выпуск карт UnionPay к середине осени
- В Европе из-за антироссийских санкций подорожали бюстгальтеры
- Путин поздравил Макрона с переизбранием президентом Франции
- В Киеве рассказали о визите Блинкена и главы Пентагона
- Российская армия уничтожила объекты НПЗ в Кременчуге
- В Польше заподозрили Россию в желании уничтожить НАТО руками Варшавы
- ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
- Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют
- В Курской области сбиты два украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru