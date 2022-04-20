Бочкарев: Скоропомощной комплекс для ГКБ им. Боткина завершен более чем наполовину
Готовность скоропомощного стационарного комплекса на территории больницы им. Боткина в Москве составляет 57%. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на объекте завершены монолитные работы, и сейчас устанавливаются внутренние инженерные системы, перегородки, а также фасады и кровля. Отмечается, что строительство комплекса планируется закончить до конца 2022 года.
«Одной из особенностей корпуса станет вертолетная площадка, оборудованная прямо на крыше здания. Для удобства врачей и пациентов проектом предусмотрено устройство отапливаемого перехода в кардио-терапевтический корпус, что позволит им перемещаться между зданиями, не выходя на улицу», - добавил Бочкарев.
Сообщается, что места расположения новых скоропомощных комплексов позволят охватить большую часть города и сократить время движения карет скорой помощи по столице.
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