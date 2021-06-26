Андрей Бочкарёв: На станции «Терехово» Большого кольца метро завершен монтаж эскалаторов
На станции «Терехово», которая находится на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, закончен монтаж всех шести эскалаторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Монолитные конструкции станции «Терехово» готовы уже на 99%. Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов», - рассказал Андрей Бочкарёв.
По его словам, началась подготовка к грузовым и обкаточным испытаниям. В пассажирских зонах на 64% выполнены работы по укладке гранитного пола, ведется монтаж потолка и фибробетонных панелей на стенах и колоннах станции.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает оператором программы развития московского метрополитена) Юрий Кравцов, на поверхности в зоне строительства станции также идут активные работы. Уже частично выполнена обратная отсыпка котлована, началась передача площадок под благоустройство. Отмечается, что на одном из подуличных пешеходных переходов уже монтируют несущие металлоконструкции павильонов.
Напомним, что ранее в составе западного участка БКЛ уже открыты станции «Мнёвники» и «Народное Ополчение», строительство оставшихся двух станций, «Терехово» и «Кунцевская», планируется завершить до конца года. Запуск участка позволит улучшить транспортное обслуживание более полумиллиона жителей и работающих в районах Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Филёвский Парк, Фили-Давыдково, Можайский, а также снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.
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