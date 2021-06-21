В Подмосковье в ближайшие два года откроются две ветки МЦД
В Подмосковье в ближайшие два года откроются две ветки МЦД. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В ближайшие два года мы построим две ветки МЦД, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, Наро-Фоминск с еще одним краем области», - отметил Воробьев.
Запуск диаметров МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2022-2023 годы. Движение по первым двум диаметрам, а именно МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск», было открыто в ноябре 2019 года, напоминает «Радио 1» . МЦД-3 соединит Ленинградское и Казанское направления, МЦД-4 — Киевское и Горьковское.
Между тем, на минувшей неделе сообщалось, что строительство станции МЦД-2 «Щукинская» близится к завершению, она готова на 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что в настоящий момент ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий. Открытие станции для пассажиров, по словам Бочкарева, должно состояться в июне. Это позволит повысить транспортную доступность для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево, добавил заммэра столицы.
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