В Подмосковье в ближайшие два года откроются две ветки МЦД. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В ближайшие два года мы построим две ветки МЦД, которые свяжут Раменское с Зеленоградом, Наро-Фоминск с еще одним краем области», - отметил Воробьев.

Запуск диаметров МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2022-2023 годы. Движение по первым двум диаметрам, а именно МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск», было открыто в ноябре 2019 года, напоминает «Радио 1» . МЦД-3 соединит Ленинградское и Казанское направления, МЦД-4 — Киевское и Горьковское.