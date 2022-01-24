Андрей Бочкарёв: Мост через реку Сосенка готовится к вводу в эксплуатацию в Коммунарке

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» к вводу в эксплуатацию готовится 1,66 км дорог, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По его словам, на стадии получения разрешения также находится мостовой переход через реку Сосенка и очистное сооружение ливневого стока.

Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на территории АДЦ также строятся порядка 10 км внутриквартальных дорог, путепроводы над Калужским шоссе и над дорогами местного значения, завершено допроектирование объектов улично-дорожной сети первого этапа.

«В 2019-2021 годах здесь уже введено четыре участка общей протяжённостью 4,92 км, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, а также и очистное сооружение ливневого стока», – добавил он.

В пресс-службе напомнили, что на территории АДЦ в планируется возвести около 5 млн кв. метров недвижимости и создать 80 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за «омикрона» не должны мешать ритму города и за два года столица успела адаптироваться к специфическим условиям жизни во время пандемии.

