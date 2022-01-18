Андрей Бочкарёв: Готовность северо-восточного участка БКЛ метро превысила 85%

По его словам, в настоящий момент идёт строительство станций «Марьина Роща» и «Рижская», а также «Сокольники», где ведутся архитектурно-отделочные работы, сооружение двух пересадок, установка эскалаторов и монтаж инженерных систем.

«Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии», – отметил Бочкарёв, добавив, что в состав участка также входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на станции «Рижская» возводятся внутренние стены и перегородки, монтируются эскалаторы, ведётся отделка технических помещений, а на «Марьиной Роще» уже смонтированы эскалаторы, которые станут самыми длинными в московском метро.

В пресс-службе напомнили, что длина Большой кольцевой линии составит более 70 км, она будет включать 31 станцию, 22 из которых уже принимают пассажиров.

