Андрей Бочкарёв: Готовность северо-восточного участка БКЛ метро превысила 85%
Заместитель мэра Москвы в московском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что общестроительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена составляет 86%, сообщает пресс-служба городской администрации.
По его словам, в настоящий момент идёт строительство станций «Марьина Роща» и «Рижская», а также «Сокольники», где ведутся архитектурно-отделочные работы, сооружение двух пересадок, установка эскалаторов и монтаж инженерных систем.
«Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии», – отметил Бочкарёв, добавив, что в состав участка также входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на станции «Рижская» возводятся внутренние стены и перегородки, монтируются эскалаторы, ведётся отделка технических помещений, а на «Марьиной Роще» уже смонтированы эскалаторы, которые станут самыми длинными в московском метро.
В пресс-службе напомнили, что длина Большой кольцевой линии составит более 70 км, она будет включать 31 станцию, 22 из которых уже принимают пассажиров.
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