Андрей Бочкарёв: до конца 2022 года в Москве построят 200 социальных объектов

Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в Москве до конца 2022 года. Они строятся за счет бюджета и внебюджетных средств, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строительство социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития столицы. Более 120 зданий планируется отдать под учреждения образования, более 30 – под спортивные объекты, а 45 - здравоохранения, что особенно важно в условиях борьбы с пандемией.

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С начала года в столице уже введено более двух десятков социальных объектов различного профиля.

«В столице с начала года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тыс. «квадратов», включая восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и два культурных объекта», – рассказал ранее Бочкарёв.

Мэр Москвы, член бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Собянин в ходе конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов он назвал обеспечение москвичей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква
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