Андрей Бочкарёв: до конца 2022 года в Москве построят 200 социальных объектов

Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в Москве до конца 2022 года. Они строятся за счет бюджета и внебюджетных средств, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строительство социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития столицы. Более 120 зданий планируется отдать под учреждения образования, более 30 – под спортивные объекты, а 45 - здравоохранения, что особенно важно в условиях борьбы с пандемией.