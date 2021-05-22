Андрей Бочкарёв: Для обманутых дольщиков в Москве введут в строй 51 дом до конца года
В Москве до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков. Таким образом, власти помогут восстановить права 6637 граждан, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков – это позволит восстановить права 6637 граждан. Еще 97 граждан планируется обеспечить компенсационным жильем», - пояснил Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, с января по середину мая 2021 года в Москве уже введено в 7 корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тыс. квадратных метров. Благодаря этому 718 семей получат ключи от своих квартир.
«В частности, в марте введен в эксплуатацию проблемный объект «СУ-155» на Балаклавском проспекте – последний жилой «долгострой» компании в Москве. Кроме того, два корпуса введены в составе ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское, таким образом, восстановлены права всех дольщиков данного ЖК», - уточнил заммэра Москвы.
По словам главы строительного комплекса, еще три корпуса второй очереди ЖК «Марьино Град» введены в поселении Филимонковское, а в составе проблемного жилого комплекса Sky House на улице Мытная в апреле сдали в эксплуатацию корпус №4.
Напомним, по словам Андрея Бочкарёва, 2020 год стал рекордным для Москвы по объему ввода жилья для обманутых дольщиков.
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