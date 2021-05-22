Андрей Бочкарёв: Для обманутых дольщиков в Москве введут в строй 51 дом до конца года

«В планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков – это позволит восстановить права 6637 граждан. Еще 97 граждан планируется обеспечить компенсационным жильем», - пояснил Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, с января по середину мая 2021 года в Москве уже введено в 7 корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тыс. квадратных метров. Благодаря этому 718 семей получат ключи от своих квартир.

«В частности, в марте введен в эксплуатацию проблемный объект «СУ-155» на Балаклавском проспекте – последний жилой «долгострой» компании в Москве. Кроме того, два корпуса введены в составе ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское, таким образом, восстановлены права всех дольщиков данного ЖК», - уточнил заммэра Москвы.

По словам главы строительного комплекса, еще три корпуса второй очереди ЖК «Марьино Град» введены в поселении Филимонковское, а в составе проблемного жилого комплекса Sky House на улице Мытная в апреле сдали в эксплуатацию корпус №4.

Напомним, по словам Андрея Бочкарёва, 2020 год стал рекордным для Москвы по объему ввода жилья для обманутых дольщиков.

