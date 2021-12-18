Андрей Бочкарёв: Четыре ледовых дворца возвели в Москве в этом году

«Число горожан, занимающихся физической культурой и спортом, растет в Москве из года в год, поэтому мы уделяем большое внимание вопросу развития спортивной инфраструктуры. В этом году в столице были введены четыре ледовых дворца и один многофункциональный спортивный комплекс, в состав которого вошел крытый каток», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Ледовые арены открылись в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино и поселении Марушкинское на территории ТиНАО.

«В свою очередь, в составе многофункционального спортивного комплекса на ул. Нижние Мнёвники на территории Мневниковской поймы заработал крытый каток. Всего же с начала года в городе ввели 19 объектов спорта, причем половина из них построена за счет инвесторов», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Ранее глава строительного комплекса столицы сообщал, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета годах планируется построить более 200 объектов социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.

