Андрей Бочкарёв: Четыре ледовых дворца возвели в Москве в этом году
Четыре новых ледовых дворца и многофункциональный спортивный комплекс с крытым катком начали работать в столице в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Число горожан, занимающихся физической культурой и спортом, растет в Москве из года в год, поэтому мы уделяем большое внимание вопросу развития спортивной инфраструктуры. В этом году в столице были введены четыре ледовых дворца и один многофункциональный спортивный комплекс, в состав которого вошел крытый каток», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.
Ледовые арены открылись в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино и поселении Марушкинское на территории ТиНАО.
«В свою очередь, в составе многофункционального спортивного комплекса на ул. Нижние Мнёвники на территории Мневниковской поймы заработал крытый каток. Всего же с начала года в городе ввели 19 объектов спорта, причем половина из них построена за счет инвесторов», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Ранее глава строительного комплекса столицы сообщал, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета годах планируется построить более 200 объектов социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.
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