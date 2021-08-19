Собянин: на Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» написал, что занятия спортом - это лучший способ поднять настроение и лекарство от болезней, и, несмотря на непростые времена, все без исключения москвичи могут посещать детские спортшколы, ФОКи и парки.

Глава города также заявил, что принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте.

По словам градоначальника, в настоящее время развивается спорткластер в «Лужниках», а также пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе. Кроме того, обновляется конноспортивный комплекс «Битца».

« До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме», - добавил столичный глава.

Собянин отметил, что развитие массового и профессионального спорта является для столицей приоритетной задачей, и уточнил, что только за последнее десятилетие в Москве было построено более 140 спортивных сооружений.

Ранее мэр Москвы представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы.

