Андрей Бочкарёв: 290 домов строится и проектируется в Москве по программе реновации

«Реновация набрала хорошие темпы. В настоящее время по программе проектируется и строится 290 жилых домов суммарной площадью 5,1 миллиона квадратных метров», - отметил заммэра Москвы.

Бочкарёв отметил, что кроме того уже введено 1,3 млн кв. метров жилья по программе.

«С момента старта программы полностью завершено строительство 116 домов, из которых 96 переданы под заселение. Более 31 тысячи жителей получили ключи от новых квартир», - рассказал глава Строительного комплекса.

По его словам, что только за прошедшие полгода по программе введены в эксплуатацию 24 новостройки.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.



