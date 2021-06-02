Собянин осмотрел в Митине заселяемый по программе реновации дом

Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился сегодня с новостройкой в районе Митино на Северо-Западе города, которая заселяемую по программе реновации жилья. Градоначальник акцентировал внимание на улучшенном качестве новых домов.

«У них более качественная отделка, в одном уровне сделаны подъезды и лифты, первые этажи отданы под коммерцию - услуги, торговлю. Все балконы остеклены, оборудованы корзинками для кондиционеров. И внутри дома должны быть смонтированы все датчики «умного» дома - холодная и горячая вода, электричество, тепло, система видеобезопасности и противопожарная», - отметил Собянин. Это даст возможность сократить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.

В течение этого года по программе реновации предполагается начать переселение до 30 тысяч жителей старых пятиэтажек. Для помощи москвичам открыты Центры информирования.

Кроме того, мэр осмотрел новый Центр биатлона, который готовится уже к скорому открытию. Объект послужит для тренировок будущих профессиональных спортсменов, а также любителей спорта.

Центр биатлона «Новая звезда» на улице Барышиха будет также использоваться для тренировок гандболистов, лыжников и по спортивному ориентированию. Сергей Собянин рассказал о планах заключить соглашение с Московской областью по строительству биатлонной трассы рядом с центром.

