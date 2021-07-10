Андрей Бочкарев: В бывшей промзоне «Октябрьское поле» началась активная фаза строительства школы на 800 мест

Ее ввод запланирован на 2023 год.

«На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы и ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания. Общая площадь 4-х этажной постройки составит порядка 13 тысяч кв. м. Школа станет первой в Москве, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий», — заявил Бочкарев.

Бочкарев также рассказал о застройке бывшей промышленной территории, где появится крупный жилой район еще примерно на 200 тысяч кв. м недвижимости.

«Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тысяч «квадратов». В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену. На «Октябрьском поле» застройщик уже сдал два детских сада. В строительстве и на этапе проектирования еще три дошкольных учреждения. Таким образом, на заброшенных территориях создают всю необходимую для жизни инфраструктуру», — подчеркнул Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора компании «РГ-Девелопмент», реализующей проект, Татьяны Тихоновой, в новой школе оборудуют 32 специализированных класса, обустроят вместительную столовую с кухней полного цикла, актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал. Будет благоустроена прилегающая территория новой школы, где появятся физкультурные площадки для занятий различными игровыми видами спорта и зеленые насаждения.

В настоящее время компанией девелопера в рамках реорганизации части промзоны № 41 уже введено в эксплуатацию 6 жилых корпусов и 2 детских сада ЖК «Октябрьское поле».

