Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе готова почти на две трети
Более чем на 60% завершено строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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«На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов и надземного пешеходного перехода, а также устройству дождевой канализации и прокладке слаботочных систем. Общестроительная готовность развязки на сегодняшний день составляет 63%», – пояснил Андрей Бочкарев.
По его данным, проект предусматривает строительство 8,7 км дорог, в том числе четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 км.
«Реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации “проблемных” зон», – пояснил заммэра.
В Москве реализуется масштабная программа по реконструкции устаревших «клеверных» развязок на МКАД. Предполагается, что на их месте возникнут современные развязки с направленными съездами, которые более эффективно справляются с плотным трафиком. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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