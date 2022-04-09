Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе готова почти на две трети

«На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов и надземного пешеходного перехода, а также устройству дождевой канализации и прокладке слаботочных систем. Общестроительная готовность развязки на сегодняшний день составляет 63%», – пояснил Андрей Бочкарев.

По его данным, проект предусматривает строительство 8,7 км дорог, в том числе четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 км.

«Реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации “проблемных” зон», – пояснил заммэра.

В Москве реализуется масштабная программа по реконструкции устаревших «клеверных» развязок на МКАД. Предполагается, что на их месте возникнут современные развязки с направленными съездами, которые более эффективно справляются с плотным трафиком. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

