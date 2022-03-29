Андрей Бочкарёв: Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на две трети

Московский скоростной диаметр от улицы Полбина до Курьяновского бульвара достроен на 65%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



Бочкарёв объяснил, что этот участок должен занять 4,25 км, однако общая длина дорог доходит до 11,7 км. Кроме того, здесь возводится две эстакады через Батайскую и Батюнинскую улицы, а также подземный пешеходный переход. Также строители создают опору для сохранения подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, которая находится рядом с зоной строительства.

Заместитель мэра добавил, что подпорная стена находится на заключительном этапе строительства, тогда как готовность эстакады через Батюнинскую улицу «можно оценить на две трети».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов со своей стороны добавил, что строительство эстакады через Батайскую улицу тоже завершается. По его словам, в подземном переходе в районе платформы МЦД-2 Курьяново уже проводят пусконаладочные работы.

«Завершено возведение всех девяти опор 382-метровой эстакады через Батюнинскую улицу, идет монтаж пролетного строения, установлена опалубка, и ведется армирование для устройства плиты проезжей части», – уточнил Кравцов.

