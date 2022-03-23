Андрей Бочкарев рассказал о строительстве образовательного кластера в Коммунарке
В поселке Коммунарка построят современный образовательный кластер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.
По его словам, строительство образовательного кластера планируется на земельном участке площадью 18,2 га.
«Реализация проекта поможет создать в этой точке притяжения рабочие места», - рассказал Бочкарев.
Отмечается также, что кластер позволит объединить профессиональные учебные заведения в одном месте, создать условия для предоставления современных образовательных услуг и обеспечить подготовку необходимых городу кадров.
Сообщается, что проект развития территории охватит территорию свыше 469 га - объекты будут возведены за счет города, а также на средства частных инвесторов.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что на этой территории опережающими темпами планируется провести строительство необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
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