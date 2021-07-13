Андрей Бочкарев: Работы по выносу инженерных коммуникаций на станции «Внуково» выполнены на 70%

Он отметил, что на текущий момент большая часть конструкций, которые мешали развитию котлована, перенесены. Кроме того, были переподключены линии освещения улицы и канализации. Для них построили специальный байпасы.

На новом участке Калининско-Солнцевской ветки метро планируют построить станции «Пыхтино» и «Внуково». Таким образом, Внуково станет первым российским аэропортом с собственной станцией метро.

