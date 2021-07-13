Андрей Бочкарев: Работы по выносу инженерных коммуникаций на станции «Внуково» выполнены на 70%
На строящейся станции «Внуково» на 70% завершили работы по выносу инженерных коммуникаций, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на текущий момент большая часть конструкций, которые мешали развитию котлована, перенесены. Кроме того, были переподключены линии освещения улицы и канализации. Для них построили специальный байпасы.
На новом участке Калининско-Солнцевской ветки метро планируют построить станции «Пыхтино» и «Внуково». Таким образом, Внуково станет первым российским аэропортом с собственной станцией метро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77
- Путин и Лукашенко встретятся во вторник
- СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух
- Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
- Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
- Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
- В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
- Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
- Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
- Опрос: Россиянам отказывают в приеме на работу из-за прививки от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru