Андрей Бочкарев: Работы по выносу инженерных коммуникаций на станции «Внуково» выполнены на 70%

На строящейся станции «Внуково» на 70% завершили работы по выносу инженерных коммуникаций, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Он отметил, что на текущий момент большая часть конструкций, которые мешали развитию котлована, перенесены. Кроме того, были переподключены линии освещения улицы и канализации. Для них построили специальный байпасы.

На новом участке Калининско-Солнцевской ветки метро планируют построить станции «Пыхтино» и «Внуково». Таким образом, Внуково станет первым российским аэропортом с собственной станцией метро.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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