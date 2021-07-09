Хуснуллин пообещал достроить метро в Челябинске и Красноярске

В Красноярске и Челябинске достроят метро, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире «России 24».

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Он отметил, что метро в Челябинске построят по комбинированной схеме, при которой часть маршрутов будет проходить над землей, а часть — под ней. Хуснуллин добавил, что это будет больше похоже на трамвай, который временами идет под городом. Вице-премьер подчеркнул, что строительство займет максимум шесть лет.

Постройку метро в Красноярске нужно обсудить с губернатором Александром Уссом, рассказал Хуснуллин. Кроме того, власти обсуждают продление метро в Нижнем Новгороде. Технико-экономическое обоснование для этого практически готово.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства мэрии Москвы
ТЕГИ:Марат ХуснуллинРоссияМетро
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