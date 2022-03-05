Андрей Бочкарев: Путепровод через реку Городня готов на 90%

Завершается строительство трехсотметрового путепровода через реку Городня на участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления в рамках создания Московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент подходит к завершению процесс монтажа барьерного ограждения пролетного строения – путепровод разделен на две части.

Бочкарев также уточнил, что проект включает еще строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева - один из них уже готов.