Андрей Бочкарев: Путепровод через реку Городня готов на 90%

Завершается строительство трехсотметрового путепровода через реку Городня на участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления в рамках создания Московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент подходит к завершению процесс монтажа барьерного ограждения пролетного строения – путепровод разделен на две части.

Бочкарев также уточнил, что проект включает еще строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева - один из них уже готов.

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В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что при строительстве путепровода отрезок реки Городня был заключен в водопропускную трубу длиной 148 метров и диаметром 2,4 метра.

Он напомнил, что на восьмом участке Юго-Восточной хорды идет строительство еще трех путепроводов: через Котляковский ручей, Кантемировскую улицу и Кавказский бульвар.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосковское Метро
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