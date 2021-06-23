Андрей Бочкарев: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное облуживание более полумиллиона москвичей

Строительство первого участка новой радиальной Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание более полумиллиона москвичей. Это касается жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской ветки. На ней планируется построить шесть станций.

Глава Стройкомплекса отметил, что строительство новой линии метро будет способствовать дальнейшему развитию прилегающих районов. «Запуск Рублево-Архангельской линии не только улучшит транспортную инфраструктуру районов, но также привлечет новые инвестиции, которые способствуют появлению социальных объектов и рабочих мест в шаговой доступности», - добавил Бочкарев.