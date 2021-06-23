Андрей Бочкарев: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное облуживание более полумиллиона москвичей

Строительство первого участка новой радиальной Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание более полумиллиона москвичей. Это касается жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской ветки. На ней планируется построить шесть станций.

Глава Стройкомплекса отметил, что строительство новой линии метро будет способствовать дальнейшему развитию прилегающих районов. «Запуск Рублево-Архангельской линии не только улучшит транспортную инфраструктуру районов, но также привлечет новые инвестиции, которые способствуют появлению социальных объектов и рабочих мест в шаговой доступности», - добавил Бочкарев.

Движение в метро Петербурга восстановлено после сбоя

Поблизости от будущих станций располагается бывшая промзона «Октябрьское поле», где сейчас возводится новый жилой квартал с социальной инфраструктурой.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет комплексную застройку «Октябрьского поля», Татьяна Тихонова заявила, что открытие новых станций метро повысит качество жизни на месте бывшей промзоны. По ее словам, при выборе жилья ключевым критерием становится именно транспортная доступность района, в том числе наличие метро.

В шаговой доступности от «Октябрьского поля» откроются станции Рублево-Архангельской линии «Живописная», «Бульвар Карбышева» и «Карамышевская», пересадочная с БКЛ.

Накануне Сергей Собянин утвердил планировку первого участка Рублево-Архангельской ветки от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Протяженность нового участка метро составит почти 13 километров.

Между тем, накануне из метро Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать более 200 человек. Пассажиров подземки выводили после пробоя кабеля в тоннеле станции «Парнас», передает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Московское Метро
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