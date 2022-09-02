Андрей Бочкарев: Общая готовность учебного кластера «Ломоносов» составляет 75%

Строительная готовность здания учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в составе научной долины «Воробьевы горы» оценивается в 75%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политик и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодня полностью выполнены работы по возведению конструктива здания, ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сетей», — подчеркнул вице-мэр, отметив, что строительство продолжается.

Бочкарев указал, что в настоящее время строители заняты устройством электроснабжения, водопровода, систем отопления, вентиляции, установкой лифтов и монтажом локально-вычислительной сети.

«Работы идут в хорошем темпе, общая готовность объекта уже составляет 75%», - заявил заммэра.

В свою очередь, руководитель экосистемы ИТ-решений для цифровизации строительства Amethyst Group Марат Хафизов отметил, что в ходе строительства кластера применяется комплекс цифровых решений, позволяющих контролировать ход работ, управление человеческими ресурсами. Кроме того, в цифровой формат переведена закупочная деятельность. В будущем инженерную инфраструктуру «Ломоносова» интегрируют в единую цифровую систему «умной» эксплуатации.

«В таком здании будет комфортно работать, а также удобно управлять его инфраструктурой. Так, это ИТ-решение обеспечивает мониторинг состояния элементов инженерного оснащения, оптимизируя режимы их работы и повышая ресурс. Также осуществляется управление параметрами помещений кластера, такими как температура, освещение, влажность, с целью оптимизации в соответствии с фактическим использованием» - рассказал Хафизов.

Эксперт добавил, что внедрение системы «умной» эксплуатации позволяет сократить затраты на энергоресурсы до 20%.

Первый кластер на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» строит правительство Москвы. Здание площадью 65 тыс. кв.м планируют ввести в строй в конце 2022 — начале 2023 года.

