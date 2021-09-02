Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс для ИКБ №1 готов на 40%
В лечебно-диагностическом комплексе на территории «Инфекционной клинической больницы №1» начался монтаж лифтов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Работы по строительству инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе продвигаются хорошими темпами: в настоящий момент общую строительную готовность объекта мы оцениваем в 40%», – отметил заммэра.
Также он отметил, что в данный момент ведутся работы по отделке помещений, устройству внутренних инженерных сетей, внутренних перегородок, монтажу вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций.
Ранее сообщалось, новые корпуса больницы будут соединены подземными и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться между ними, не выходя на улицу.
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