Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс для ИКБ №1 готов на 40%

«Работы по строительству инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории Инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе продвигаются хорошими темпами: в настоящий момент общую строительную готовность объекта мы оцениваем в 40%», – отметил заммэра.

Также он отметил, что в данный момент ведутся работы по отделке помещений, устройству внутренних инженерных сетей, внутренних перегородок, монтажу вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций.

Ранее сообщалось, новые корпуса больницы будут соединены подземными и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться между ними, не выходя на улицу.

