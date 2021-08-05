Андрей Бочкарев: Более 30 социальных объектов построили в Москве с начала года

В 2021 году в Москве введено в эксплуатацию уже более 30 социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство социальных объектов остается приоритетным направлением развития столицы, за текущий период 2021 года было введено в эксплуатацию 11 детских садов, 6 школ, 3 медицинских учреждения, 2 культурных объекта и 10 спортивных сооружений.

При этом Бочкарев подчеркнул, что в строительстве участвует не только город, но и инвесторы.

«Благодаря столь высоким темпам строительства Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов. За последние годы социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% городских районов», — добавил он.

