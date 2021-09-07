Андрей Бочкарев: Через Яузу построят два железнодорожных моста
Через реку Яуза построят два железнодорожных моста в рамках реконструкции участка железной дороги между станциями Курская и Карачарово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В рамках реконструкции на участке Курская – Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яуза с эстакадами дополнительного пути», - сообщил заммэра.
По его словам, длина мостов составит 109,9 метров.
Кроме этого, Бочкарев рассказал о реконструкции участка железной дороги между станциями Курская и Каланчевская.
«Ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны I главного пути (со стороны Садового кольца), устройству опор эстакад под I, II и III главные пути, а также укрупнительная сборка металлоконструкций под данные эстакады. В настоящее время реконструкция участка Каланчевская – Курская выполнена на 55%», - заявил вице-мэр.
Он отметил, что после завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза.
Также 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итог выполненных работ по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительству новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.
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