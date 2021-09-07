Андрей Бочкарев: Через Яузу построят два железнодорожных моста

Через реку Яуза построят два железнодорожных моста в рамках реконструкции участка железной дороги между станциями Курская и Карачарово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках реконструкции на участке Курская – Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яуза с эстакадами дополнительного пути», - сообщил заммэра.

По его словам, длина мостов составит 109,9 метров.