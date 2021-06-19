Андрей Бочкарев: 45 объектов здравоохранения введут в Москве к концу 2022 года

В Москве к концу 2022 года планируется ввести 45 объектов здравоохранения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Развитие медицинской инфраструктуры города особенно в период пандемии остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем. К 2023 году планируем ввести не менее 45 объектов здравоохранения», – сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что основной ввод объектов здравоохранения придется на 2022 год, всего 38 объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии «Единая Россия» представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан необходимой инфраструктурой в шаговом доступе.

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ФОТО: Информационный Центр Правительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоСергей СобянинМоскваЗдравоохранение
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