Андрей Бочкарев: 45 объектов здравоохранения введут в Москве к концу 2022 года

«Развитие медицинской инфраструктуры города особенно в период пандемии остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем. К 2023 году планируем ввести не менее 45 объектов здравоохранения», – сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что основной ввод объектов здравоохранения придется на 2022 год, всего 38 объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии «Единая Россия» представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан необходимой инфраструктурой в шаговом доступе.

