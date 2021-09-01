Андрей Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение

С начала реализации программы реновации жилищного фонда в Москве 110 новостроек переданы под заселение. Об этом сообщил заместитель мэра города в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего за время действия программы в эксплуатацию введены 140 новостроек площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них 110 домов переданы под заселение», – отметил Бочкарев.

По его словам, наибольшее количество домов приходится на Северо-Восточный округ, где под заселение передано уже 19 новостроек, на западе столице – 16, на востоке – 15 корпусов.

Руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин напомнил также, что в стадии расселения находятся свыше 300 домов.

«По состоянию на конец августа идет расселение 305 домов, свыше 37 тысяч жителей получили новое жилье», – рассказал он.

Отмечается, что на сегодняшний день по программе реновации проектируются и строятся 299 объектов на 5,4 миллиона квадратных метров.

