Андра Дэй получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

Американская актриса Андра Дэй завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Она сыграла в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Трансляцию церемонии вручения премий ведет телеканал NBC.

Также на звание лучшей актрисы в драматическом фильме претендовали Фрэнси Макдорманд, которая снялась в фильме «Земля кочевников» и британская актриса Ванесса Кирби, получившая главную роль в картине «Фрагменты женщины».