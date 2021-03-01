Андра Дэй получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

Американская актриса Андра Дэй завоевала премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме». Она сыграла в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Трансляцию церемонии вручения премий ведет телеканал NBC.

Также на звание лучшей актрисы в драматическом фильме претендовали Фрэнси Макдорманд, которая снялась в фильме «Земля кочевников» и британская актриса Ванесса Кирби, получившая главную роль в картине «Фрагменты женщины».

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Прошедшая церемония «Золотой глобус» стала 78-й по счету. Она была учреждена иностранными журналистами в 1943 году. Годом ранее победительницей в номинации «Лучшая женская роль в драме» стала Рене Зеллвегер, которая сыграла в фильме «Джуди».

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ФОТО: Flickr.com\Populer Magazine
ТЕГИ:КиноЗолотой Глобус
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