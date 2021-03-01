«Ход королевы» получил премию «Золотой глобус»

Лучшим мини-сериалом фестиваля «Золотой глобус» стал «Ход королевы».

В этой номинации также были представлены «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

Ранее «Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре достался исполнительнице главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой.

78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC. Из-за пандемии мероприятие проходит полу-виртуальном формате.

Российские фильмы не попали в короткий список «Золотого глобуса» в этом году. Среди претендентов было пять картин: «Дорогие товарищи!», «Текст», «Спутник», «Конференция» и «Уроки фарси».

