«Ход королевы» получил премию «Золотой глобус»
Лучшим мини-сериалом фестиваля «Золотой глобус» стал «Ход королевы».
В этой номинации также были представлены «Нормальные люди», «Отыграть назад», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».
Ранее «Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре достался исполнительнице главной роли в «Ходе королевы» Аня Тейлор-Джой.
78-ая церемония вручения награды транслируется в прямом эфире на канале NBC. Из-за пандемии мероприятие проходит полу-виртуальном формате.
Российские фильмы не попали в короткий список «Золотого глобуса» в этом году. Среди претендентов было пять картин: «Дорогие товарищи!», «Текст», «Спутник», «Конференция» и «Уроки фарси».
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