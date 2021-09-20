Анатолий Вассерман предложил сократить срок обучения в школах

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, заявил, что будет продвигать идею реформирования системы школьного, сообщает издание «Подъём».

По его словам, сначала следует изменить цель обучения, а затем определить средства, необходимые для её достижения. Главной задачей образования, по его мнению, является формирование целостной картины мира, для чего не обязательно учиться 11 лет.

«Если учиться по методикам, которые рассчитаны на формирование целостной картины мира, то тот объём знаний, который сейчас преподают за 11 лет, можно усвоить лет за восемь», - пояснил Вассерман, вышедший в лидеры по Преображенскому округу Москвы на выборах в Госдуму.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах кандидатов из его списка, в который вошёл Анатолий Вассерман, а также телеведущий Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов.

