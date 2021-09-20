Кандидаты из «списка Собянина» победили на выборах во всех округах Москвы
Сергей Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах кандидатов из его списка, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, на избирательных участках или дистанционно проголосовали около 50% избирателей.
«Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города», - отметил Собянин.
Кроме того, он поблагодарил всех, кто отдал свой голос за партию «Единая Россия», и также наблюдателей и Общественный штаб, обеспечивавших честность всех избирательных процедур.
Собянин добавил, что проблемы, которые были озвучены во время избирательной кампании, заслуживают внимания, независимо от того, сторонники каких политических сил их высказывали.
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