Кандидаты из «списка Собянина» победили на выборах во всех округах Москвы

Сергей Собянин поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах кандидатов из его списка, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, на избирательных участках или дистанционно проголосовали около 50% избирателей.

«Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города», - отметил Собянин.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто отдал свой голос за партию «Единая Россия», и также наблюдателей и Общественный штаб, обеспечивавших честность всех избирательных процедур.

Собянин добавил, что проблемы, которые были озвучены во время избирательной кампании, заслуживают внимания, независимо от того, сторонники каких политических сил их высказывали.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборыМоскваСергей Собянин
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