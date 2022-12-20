Анастасия Ракова: В Москве расширится производство лекарственных препаратов по офсетным контрактам
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что офсетные контакты позволят обеспечить пациентов с онкологическими и онкогемоталогическими заболеваниями высокоэффективными и качественными препаратами российского производства, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, подобные контракты очень важны и полезны и для города, и для производителей, а их плюсы очевидны: московские власти гарантируют стабильную закупку препаратов в медучреждения, а высокотехнологичное производство не только позволит не зависеть от зарубежных поставщиков, но и создаст новые рабочие места для жителей.
«Так, например, после выхода производства на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями», — подчеркнула Ракова.
В пресс-службе добавили, что правительством Москвы уже были заключены пять офсетных контрактов с общим объёмом закупок 72,7 млрд рублей.
Ранее Ракова заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы, сообщает RT.
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