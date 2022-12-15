Ефимов: Москва будет получать более 40 млн единиц медицинской продукции ежегодно по «офсету»

Московское правительство организует онлайн-конкурс на подписание офсетного контракта, предусматривающего ежегодную поставку свыше 44 млн единиц абсорбирующего белья. В организацию производства пеленок и подгузников для взрослых инвестор потратит минимум 300 млн рублей.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва выделит для производства площадку на территории индустриального парка “Руднево”, его строительство подходит к концу.

Отмечается, что город ежегодно будет приобретать не менее 33 млн подгузников и 11 млн пеленок для взрослых. Поставка подгузников должна стартовать не позднее четвертого квартала 2023 года, пеленок — четвертого квартала 2024 года.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин решил провести электронный конкурс на подписание офсетного контракта о размещении в Москве производства 14 лекарственных препаратов. В будущем такие контракты будут подписаны для создания четырех фармацевтических компаний, предприятий выпуску аккумуляторов для электротранспорта и иной продукции.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что приоритетным направлением остается социально значимая продукция.

Первые офсетные контракты Москва заключила в 2017 году и заключила их уже с пятью производителями. Трое инвесторов поставляют городу лекарства, продукцию для московских молочных кухонь и изделия для стомированных пациентов. Сейчас в рамках офсетного контракта можно также приобретать услуги. Наиболее перспективными для Москвы стали переработка и утилизация отходов, услуги связи, зарядка электротранспорта и экзопротезирование.

